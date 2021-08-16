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السعودية تعلن وصول أولى رحلات معتمري الخارج

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ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

استقبلت السلطات مساء أمس الأول، أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأول مرة منذ أكثر من 6 أشهر على خلفية تفشي جائحة فيروس .
وأعلنت المديرية العامة للجوازات استكمال جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».
وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، في وقت سابق، بدء استقبال طلبات العمرة من السعوديين والمقيمين ومن مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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