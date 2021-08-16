«الجامعة»: الوضع في لبنان لا يحتمل

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أعربت جامعة الدول العربية، أمس، عن تضامنها مع لبنان في حادث انفجار خزان الوقود في مدينة عكار، مؤكدةً أن الوضع في لبنان لا يحتمل.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان: إن «الوضع الصعب الذي يمر به لبنان، والذي وضع الشعب اللبناني في خضم أزمة غير مسبوقة، لم يعد يحتمل مزيداً من المآسي لتضاف إلى آلامه التي لم تندمل منذ كارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي».

وأعرب عن «الأمل في تجنب انفلات زمام الأمور، وأن يتم التجاوب مع المطلب الدولي بالإسراع في تشكيل حكومة قادرة على بسط الأمن وهيبة الدولة والتعامل مع التحديات الحالية بشكل سريع وفعال، بما يمكن أن ينعكس إيجاباً على حياة اللبناني».