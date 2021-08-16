مصر تجهز مساعدات طبية عاجلة لإنقاذ لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

دعت مصر، أمس، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إنقاذ لبنان، ووقف مسلسل الأزمات المتتالية، وأولها تشكيل حكومة لبنانية بأسرع ما يمكن.

وأعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية المصرية، عن تعازيها وخالص مواساتها للشعب اللبناني ولذوي الضحايا في انفجار خزان وقود بمحافظة عكار والذي خلف قتلى وجرحى من المدنيين.

وشددت على ضرورة إنهاء الفراغ السياسي الحالي الذي يشهده لبنان، دون مزيد من الانتظار وإقامة حكومة وفق ما كان معمولاً به في اتفاق الطائف. وأعلنت أن العمل يجري لإعداد مساعدات طبية عاجلة سترسلها مصر إلى لبنان بأسرع ما يمكن لدعمه في مواجهة هذه الكارثة.