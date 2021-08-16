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لأول مرة.. حالات التعافي من «كورونا» تفوق الإصابات في هذه الدولة العربية

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ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت بيانات وزارة الصحة في الجزائر، الأحد، أن عدد حالات التعافي اليومية من فيروس المستجد تجاوز عدد الإصابات في سابقة منذ ظهور الوباء في البلاد منذ نهاية فبراير 2020.
وأعلنت الوزارة رصد 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة مسجلة تراجعاً بـ150 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح مجموع الإصابات 187 ألفاً و358.
كما ذكرت أنها سجلت 28 حالة وفاة جديدة بتراجع 8 حالات عن يوم أمس، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 4 آلاف و786.
وأشارت الوزارة إلى تماثل 643 حالة للشفاء. وبحسب الوزارة، يوجد 31 مريضاً في العناية المركزة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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