شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 586 ألفا ضد كورونا في 12 ساعة بتونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في تونس أمس الأحد عن تطعيم قرابة 586 ألف مواطن في 12 ساعة في يوم مفتوح شارك فيه الآلاف من المتطوعين.

ويقترب العدد من حصيلة الأحد الماضي الذي أقبل فيه أكثر من 550 ألف شخص تفوق أعمارهم 40 عاما على مراكز التطعيم في أنحاء البلاد.

وشملت الحملة التي امتدت من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء في أكثر من 400 مركز صحي، من سنهم بين 18 و39 عاما بيد أن السلطات سمحت لجميع المواطنين في الساعة الأخيرة قبل إغلاق المراكز بتلقي اللقاح.

وتسابق تونس الزمن لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين مع توفر مخزون كاف من اللقاحات المتأتية عبر الهبات الدولية ومبادرة "كوفاكس".