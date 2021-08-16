عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالبان تفرج عن آلاف الإرهابيين.. وبايدن يتدخل

الإثنين 16 أغسطس 2021

الخليج 365

بعد دخولها العاصمة قبل ساعات، أفرجت حركة طالبان عن 5 آلاف سجين بينهم إرهابيون من تنظيم داعش، وسجناء سابقون بجوانتانامو.



وأضافت المعلومات أن مقاتلين من الحركة وصلوا إلى العاصمة كابول قادمين من ولايات أفغانية مختلفة.

كما أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قررت الأحد، إرسال 1000 جندي إضافي إلى العاصمة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأوضح التقرير أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قرر نشر 1000 جندي آخرين في أفغانستان للمساعدة في الانسحاب مع انهيار الحكومة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أكد أن واشنطن لم تتوقع أن تتقدم حركة طالبان بتلك السرعة، مشيراً إلى أن أمريكا أخبرت طالبان أنها سترد بشكل حاسم لو تعرض أي من موظفيها للخطر.

هجمات حال عدم الانسحاب

وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده لم تطلب أو تعد حركة طالبان بشيء، معلنا نقل موظفي السفارة الأمريكية من كابول إلى المطار، ليتم لاحقاً إخلاء السفارة بالكامل وإنزال العلم.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنها أبلغت الكونجرس بتخطيط طالبان لمهاجمة القوات الأمريكية إن تأخر الانسحاب.

الجدير ذكره أن حركة طالبان كانت دخلت كابول وتسلمت رسمياً إدارة العاصمة الأفغانية خلال ساعات، بعد فرار قوات الأمن منها.

وأمرت الحركة مقاتليها بدخول كابل بدعوى "منع عمليات النهب"، مؤكدة تأمين مراكز الشرطة وجامعة كابول ووزارة التعليم، بعد خلو المراكز الأمنية من عناصرها.