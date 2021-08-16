عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تؤكد إجلاء جميع أعضاء سفارتها في كابول

الإثنين 16 أغسطس 2021

الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية إجلاء جميع أعضاء سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول.



وأكدت الخارجية بأنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة كابول، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة.

وتأتي التطورات المتسارعة في وقت أكد فيه مسؤول أفغاني رفيع مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد متوجها إلى طاجيكستان.

وفي وقت سابق قال ناطق باسم حركة طالبان، إن المسلحين تلقوا أوامر بالبقاء عند مداخل كابول وعدم دخول المدينة، بعد الانهيار الكامل للقوات الأمنية في البلاد.

وكان مسلحو حركة طالبان قد سيطروا صباح الأحد على مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، لتُصبح بذلك العاصمة كابول آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

وإلى جانب كابول، لا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة، لكنها مشتتة ومعزولة عن العاصمة وليست لديها أهمية استراتيجية كبيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة طالبان تسيير دوريات أمنية بالعاصمة الأفغانية كابول.

وكانت الحركة أعلنت، مساء الأحد، أنها أمرت مسلحيها بدخول كابول لمنع عمليات النهب.

تلك التطورات تزامنت، مع إعلان الجيش الأمريكي أنه يدرس إمكانية إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان لحماية الدبلوماسيين في مطار كابول.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ إن الحلف يساعد في إبقاء مطار العاصمة كابول مفتوحا لتسهيل عمليات الإخلاء.

وأضاف ينس ستولتنبرغ قائلآ: ناقشت الوضع في أفغانستان مع رئيس الوزراء البريطاني ووزراء خارجية كندا والدنمارك وهولندا.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي الأحد أن وصول طالبان إلى أبواب كابول يجعل "حماية" موظفيه الأفغان من أي أعمال انتقامية "أمرا أكثر إلحاحا".

وقالت طالبان الأفغانية، إنه "لن تكون هناك حكومة انتقالية في أفغانستان ".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن قياديين بحركة طالبان، لم تسمهما- قولهما إنه :" لن تكون هناك حكومة انتقالية في أفغانستان ونتوقع استلام السلطة كاملة".