شكرا لقرائتكم خبر 192 طنا من السلال السعودية للمحتاجين في حجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 192 طنا و600 كجم من السلال الغذائية للأسر النازحة والأكثر احتياجا في مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 7200 فرد، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني.

وبدعم سخي من المركز، واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ40,060 مستفيدا خلال يونيو الماضي.

وقدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية الخوخة بالحديدة خدماتها العلاجية لـ 3782 مستفيدا، وذلك خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس الماضي.