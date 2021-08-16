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192 طنا من السلال السعودية للمحتاجين في حجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 192 طنا و600 كجم من السلال الغذائية للأسر النازحة والأكثر احتياجا في مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 7200 فرد، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني.

وبدعم سخي من المركز، واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ40,060 مستفيدا خلال يونيو الماضي.

وقدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية الخوخة بالحديدة خدماتها العلاجية لـ 3782 مستفيدا، وذلك خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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