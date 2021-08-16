شكرا لقرائتكم خبر 192 طنا من السلال السعودية للمحتاجين في حجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدعم سخي من المركز، واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ40,060 مستفيدا خلال يونيو الماضي.
وقدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية الخوخة بالحديدة خدماتها العلاجية لـ 3782 مستفيدا، وذلك خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 192 طنا من السلال السعودية للمحتاجين في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.