السيول تجتاح أجزاء واسعة من السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزلت سيول جارفة 5 قرى في شرق ولاية الجزيرة المتاخمة للعاصمة السودانية الخرطوم، وتضرر أكثر من 12 ألفا من أوضاع مأساوية جراء السيول.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاع منسوب النيل بولاية نهر النيل السودانية، وكشف تقرير غرفة طوارئ الخريف بالولاية تسجيل 15م و92 سم، بارتفاع 4 سم عن منسوب أمس الأول، فيما سجل نهر عطبرة 15م و42 سم، بارتفاع 4 سم عن منسوب أمس الأول.

وأشار التقرير إلى مرور الفاصل المدارى شمال عطبرة، بمدينة الدبة، فيما يتوقع هطول أمطار، مؤكدا أن قوات الدفاع المدنى لا تزال تعمل على شفط وسحب المياه بالمحليات بمدينة عطبرة، فيما يجري حصر الأضرار بالمحليات.

وكشفت الإدارة العامة للدفاع المدنى السودانية عن موقف السيول والفيضانات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تسببت السيول والأمطار التى ضربت محلية المفازة، فى إحداث أضرار لـ95 منزلا بالمدينة، منها انهيار 32 منزلا انهيارا كليا و63 منزلا انهيارا جزئيا، كما تسببت السيول والفيضانات أيضا فى إحداث أضرار لـ39 منزلا بقرية أم فجر غرب الرهد، منها 16 منزلا انهيارا كليا، و23 منزلا انهيارا جزئيا.