تعرف على حصيلة جديدة لضحايا انفجار خزان الوقود في شمال لبنان

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انفجار خزان الوقود في شمال لبنان إلى 28 شخصاً، وفق ما قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة رضا موسوي.



وكانت حصيلة أولية للصليب الأحمر اللبناني أفادت عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو 80 آخرين في الانفجار الذي وقع في منطقة عكار بعد منتصف الليل أثناء تجمع العشرات حول خزان وقود صادره الجيش اللبناني لتعبئة قواريرهم وسط أزمة محروقات حادة تشهدها البلاد.