الأمم المتحدة تعلن دعمها للمتضررين من الزلزال في هايتي

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن حزنه إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح والإصابات الناجمة عن الزلزال الكبير الذي ضرب الجزء الجنوبي من هايتي أمس.



وأوضح إستيفان دوغريك المتحدث الرسمي للأمم المتحدة أن الأمين العام يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ولحكومة هايتي وشعبها.

وجدد خلال البيان دعم الأمم المتحدة، للجهود التي تبذلها الحكومة في هايتي لمساعدة المتضررين من الزلزال والاستجابة الطارئة لاحتياجاتهم.