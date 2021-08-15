المملكة السعودية توفر خدمة التطعيم ضد كورونا للمسنين بمنازلهم

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية "70 عاماً فأكثر" في منازلهم.



يأتي ذلك حفاظاً على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى كورونا، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة ستُقدَّم عبر طواقم طبية مؤهلة، وبما يضمن توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة في أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/COVID-19-Vaccination-at-Home.aspx?autologin=1

وكانت الوزارة منذ أن بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم.

كما أطلقت خدمة "أولوية" التي يُتَاحُ من خلالها التطعيم السريع بلقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة فأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمناطق المماكة كافة.