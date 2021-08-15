شاهد.. عناصر لحركة “طالبان” من داخل القصر الرئاسي في كابول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - وكالات:

سيطر مقاتلو حركة طابان، اليوم (الأحد)، على القصر الرئاسي في كابول، دون وقوع أي اشتباكات مع حراس الأمن هناك.

وذكر مصدر في حركة طالبان نقلا عن وكالة “الأنباء الإسلامية الأفغانية”، أن مقاتلي الحركة دخلوا القصر الرئاسي مساء الأحد بعد أن “وافقت” قوات الأمن المتمركزة في القصر على “دعوة طالبان للسلام”.

وأشار إلى أن قائد اللجنة العسكرية في طالبان الملا عبد القيوم ذاكر، موجود في القصر أيضاً.

وأوضح أن مقاتلي طالبان موجودون الآن في معظم مناطق العاصمة الأفغانية لـ “ضمان أمن المدينة”.