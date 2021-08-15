شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحث طالبان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبان وجميع الأطراف الأخرى على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية، مؤكداً أنه يتابع بقلق بالغ التطور السريع للحالة في أفغانستان.

وقال غوتيريش في بيان صحفي أمس: يجبر الصراع مئات الآلاف على الفرار من ديارهم، ولا تزال هناك تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المجتمعات الأكثر تضرراً من القتال.

ودعا غوتيريش، طالبان وجميع الأطراف الأخرى إلى ضمان احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق وحريات جميع الناس، حاثاً جميع الأطراف إلى ضمان وصول الجهات الفاعلة الإنسانية دون عوائق لتقديم الخدمات والمساعدة المنقذة للحياة في الوقت المناسب.

وأشار إلى أنه سيخاطب اليوم الاثنين أعضاء مجلس الأمن الدولي، في الجلسة المفتوحة للمجلس بشأن أفغانستان.