أنباء عن مغادرة الرئيس الأفغاني للبلاد

15 أغسطس , 2021 غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني أفغانستان حيث حركة طالبان على وشك الاستيلاء على السلطة على ما أعلن نائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله. وقال عبد الله الذي يرأس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في مقطع مصور نشره عبر فيسبوك: الرئيس الأفغاني السابق غادر البلاد. وذكر مصدران أن مساعديه المقربين غادروا البلاد معه. وكان القائم بأعمال وزير الدفاع بسم الله محمدي أعلن في وقت سابق اليوم أن الرئيس سلم مسؤولية حل الأزمة التي تشهدها البلاد لقادة سياسيين.

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