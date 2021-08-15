صندوق بريد مخفي في فيسبوك يجهل الكثيرون وجوده

14 أغسطس , 2021

يحتوي حسابك في فيسبوك على صندوق وارد مخفي قد يكون مليئًا برسائل غير مقروءة لم ترها من قبل.

ولدى عملاق التكنولوجيا صندوق وارد ثاني مخفي يصعب على الكثيرين تحديد موقعه، ويحتوي على الرسائل الواردة من أشخاص ليسوا أصدقاءك على فيس بوك، ويتم تسجيل رسائلهم على أنها "طلبات رسائل".

ولسبب يتعلق بسياسة الشركة، لا تريد فيس بوك إرسال إشعارات للمستخدمين عند تلقي مثل هذه الرسائل، ولا تظهر في بريدهم الوارد الافتراضي، وبدلاً من ذلك، تظهر في مجلد خاص "لطلبات الرسائل".

وللعثور على هذا المجلد، افتح أولاً تطبيق مسنجر على هاتفك الذكي، ومن هنا، حدد رمز صورة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى "طلبات الرسائل"، واضغط عليها لرؤية رسائلك غير المقروءة.

وإذا كنت لا تعرف الشخص الذي حاول التواصل معك، فسيعرض لك فيس بوك القليل من المعلومات عنه، ولن يعرف هذا الشخص أنك قرأت رسالته، فلا داعي للقلق إذا كنت لا ترغب بالرد.

وعلى الرغم من ذلك يجب أن تكون حذراً في التعامل مع هذا النوع من الرسائل، فبمجرد إرسال رسالة إلى مرسلها، سيتم ربط حسابكما حتى تتمكنا من مراسلة بعضكما البعض كما لو كنتما صديقين على فيس بوك، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.