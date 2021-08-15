الجمهوريون: أحداث كابل 'سايغون الرئيس بايدن'

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر عضو بارز في الكونغرس الأمريكي عن الجمهوريين أن ما يحدث في أفغانستان يعيد إلى الأذهان انسحاب الولايات المتحدة من فيتنام عام 1975.



وفي تصريحات نقلتها قناة CBS التلفزيونية قال ستيفن سكاليس نائب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب: "الرئيس بايدن قال قبل يومين إننا لن نشهد إجلاء السفارة الأمريكية في كابل بالمروحيات، مثلما حدث في سايغون عاصمة فيتنام الجنوبية آنذاك، لكن هذا ما يجري في الواقع الآن... هذا سايغون الرئيس بايدن".



وتابع: "هناك انطباع بأن الكثيرين في أجهزة استخبارات بايدن أساؤا تقييم الوضع بشكل فادح، وأظن أن أسئلة كثيرة سيتم طرحها في المستقبل حول أسباب هذا التناقض الصارخ بين ما كانوا يقولونه وما نشاهده في أفغانستان الآن.. إما أنه تم تضليله من قبل أجهزته الاستخباراتية أو كان هو الذي يضلل الشعب الأمريكي عمدا".