تسمية 'فييرا' مدرباً لفريق القوة الجوية

أعلن نادي القوة الجوية، الأحد، عن تسمية البرازيلي "فييرا" مدرباً للفريق.

وقال النادي في بيان، إنه "تسمية البرازيلي جورفان فييرا مدربا لفريق القوة الجوية يساعده المدربان جبار هاشم وصادق سعدون مع الإبقاء على مدرب حراس المرمى هاشم خميس"ز

وأضاف أنه "سيتم الاستعانة بمدرب للياقة البدنية من الجنسية البرازيلية، فيما سيكون الكابتن علي زغير مديرا للفريق، فيما تم تسمية هيثم كاظم وماجد الساعدي كمشرفين للفريق".

وسبق أن درب "فييرا" المنتخب العراقي ونال معه كأس آسيا عام 2007.