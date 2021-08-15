انت الان تتابع خبر أول تصريح للرئيس الأفغاني بعد مغادرته البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال في بيان على "فيسبوك" في أول تصريح له بعد خروجه من البلاد، إن الحركة باتت اليوم أمام اختبار تاريخي، وأن معظم المواطنين الأفغان قلقون على مستقبلهم.

وأعرب غني الذي لم يحدد مكان وجوده، عن ثقته التامة بأن عددا كبيرا من المواطنين كانوا سيقتلون وأن كابل كانت ستدمر لو بقي في أفغانستان، مضيفا أن "طالبان" انتصرت.



وأعلنت طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أنها أمرت مقاتليها بدخول كابل "لمنع عمليات النهب" بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.