السودان يعلن عودة سفيره إلى أديس أبابا بعد استدعائه للتشاور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السودان اليوم الأحد عودة سفيره جمال الشيخ إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد استدعائه للتشاور الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في تغريدة على حسابه على تويتر إن سفير الخرطوم عاد إلى أديس أبابا.

وأوضح حمدوك أن "سفير السودان عاد اليوم لأديس أبابا، وخلال فترة وجوده بالبلاد كان على تواصل مع كل تعقيدات الملف الإثيوبي".

وأضاف رئيس الوزراء السوداني "نحن مستمرون بالعمل في هذا الملف بهدف أساسي هو عدم السماح بحدوث انهيار للدولة بإثيوبيا".

واستدعى السودان سفيره في إثيوبيا للتشاور بعد رفض أديس أبابا وساطة الخرطوم في أزمة إقليم تجراي.

وكان مسؤولون إثيوبيون قد علقوا على مبادرة السودان بالقول إنها طرف غير محايد.

ويخوض الجيش الإثيوبي معارك ضد جبهة تحرير تجراي المتمردة وسط أنباء عن أوضاع إنسانية صعبة في الإقليم المحازي للحدود مع السودان.



والعلاقة بين الخرطوم وأديس أبابا متوترة أصلا على خلفية أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويخشى السودان من تأثيراته السلبية.

كما تعارض إثيوبيا نشر السودان قواته المسلحة في منطقة حدودية تقول أديس أبابا أنها متنازع عليها.

ونشبت توترات بين الخرطوم وأديس أبابا عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية واستعادة أراض زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية طوال ربع قرن من الزمان.