قصف تركي يخلف أضرارا في بساتين كردستان العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بأن قصفاً جوياً تركيا استهدف مزارع وبساتين عند أطراف محافظة دهوك، تسببب في اندلاع حرائق خلفت أضرارا كبيرة.

وقال المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن "الطائرات التركية شنت مساء اليوم (الأحد) غارات جوية قرب قرية ائرادا التابعة لناحية مانكيشك شمالي محافظة دهوك، ضمن إقليم كردستان".

وأضاف أن "القصف تسبب باندلاع نيران في مزارع وبساتين تقع عند محيط القرية ألحقت الضرر بمحاصيل زراعية". دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت فصائل عراقية مسلحة أطلقت الأسبوع الماضي تهديدات باستهداف مقار عسكرية تركية في الاد ومقار بعثتها، أعقبها بيومين هجوم بـ5 صواريخ طال معسكر "زليكان" عند أطراف نينوى والذي تتخذه أنقرة مقراً لجنودها منذ سبع سنوات.

ووعشية استهداف معسكر زليكان، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها بتبادل إطلاق نار مع عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض في شمال العراق.

وأمس السبت، أفاد مصدر أمني بسقوط مدني عراقي يعمل مزارعاً بنيران القوات التركية عند قرية تابعة لناحية كاني ماسي بمحافظة دهوك.

وتواصل تركيا شن عملياتها العسكرية شمال العراق بشكل متواصل منذ أكثر من عام رغم مذكرات الاحتجاج الرسمية التي قدمتها بغداد والمطالبات باحترام مواثيق حسن الجوار.