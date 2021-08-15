انتخاب برلمان الصومال.. بيدوا تستكمل مقاعدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتخب البرلمان 3 مقاعد فيدرالية في عاصمة إقليم جنوب غرب الصومال المؤقتة مدينة بيدوا، استكمالا لانتخابات مقاعدها الخاصة الـ8 في المجلس.

وفاز كل من حسن حسين حاجي، علي محمود غعل وعبدالولي محمد إبراهيم بعضوية البرلمان الجديد.



وانتخب إقليم جنوب غرب الصومال في 2 من الشهر الجاري، 5 نواب لشغل 5 مقاعد من أصل 8 مخصصة للولاية بمجلس الشيوخ الاتحادي.

وتعد ولاية جنوب غرب الصومال، ثاني ولاية تستكمل انتخاب جميع أعضائها بعد بونتلاند التي انتخبت أعضائها الـ11 دفعة واحدة الأربعاء الماضي.

في السياق يتبقى 4 مقاعد في ولاية جوبلاند واثنان في ولاية غلمدغ بينما لم تبدأ كل من هيرشبيلى (8 عضوًا) وأرض الصومال (11 عضوًا) التصويت في مجلس الشيوخ .