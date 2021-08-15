تجميد قرار إخلاء 3 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت محكمة إسرائيلية، الأحد، تجميد قرارات إخلاء 3 عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس بعد قبول طعن هيئة الدفاع.

وقال المحامي سامي أرشيد، محامي العائلات، لـ"الخليج 365" إن المحكمة أصدرت قرارا بتجميد إخلاء عائلات الدجاني والداهودي وحماد حتى نهاية النظر بالقضية في المحكمة.

وأضاف أن المحكمة استجابت بذلك للالتماس الذي تم تقديمه للمحكمة في 28 يوليو/تموز الماضي.

وكانت محكمة إسرائيلية قضت في وقت سابق هذا العام بإخلاء هذه العائلات لمنازلها مطلع الشهر الجاري.

وقالت لجنة عائلات الشيخ جراح في بيان تلقته ”الخليج 365”: "أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، قراراً يقضي بتجميد تهجير ثلاثة عائلات من أهالي حي الشيخ جراح، هم الدجاني والداهودي وحماد، حتى نهاية كافة الاجراءات بقضية الشيخ جراح في المحكمة".

وأشارت إلى أن طلب طاقم الدفاع تضمن "تجميد الإخلاء حتى نهاية الإجراءات المنظور فيها أمام المحكمة العليا، وجاء الرد بالقبول على هذا الطلب اليوم".

واستدركت: "قرار التجميد لا يلغي خطر التهجير الذي يواجهه أهالي الحي".

وكانت المحكمة أصدرت مطلع الشهر الجاري قرارا مماثلا لصالح 4 عائلات فلسطينية بالحي.

ولم تحدد المحكمة موعد صدور قرارها النهائي.

ويهدد الإخلاء 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وكانت الدول العربية والغربية طالبت إسرائيل بالتراجع عن إخلاء العائلات من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956.