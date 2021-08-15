شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حصيلة جديدة لضحايا انفجار خزان الوقود في شمال لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت حصيلة القتلى جراء انفجار خزان الوقود في شمال لبنان إلى 28 شخصاً، وفق ما قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة رضا موسوي.



وكانت حصيلة أولية للصليب الأحمر اللبناني أفادت عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو 80 آخرين في الانفجار الذي وقع في منطقة عكار بعد منتصف الليل أثناء تجمع العشرات حول خزان وقود صادره الجيش اللبناني لتعبئة قواريرهم وسط أزمة محروقات حادة تشهدها البلاد.