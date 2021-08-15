السودان يعلن عودة سفيره إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد استدعائه للتشاور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن السودان اليوم الأحد عودة سفيره إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد استدعائه للتشاور.



وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن سفير الخرطوم عاد إلى أديس أبابا.

واستدعى السودان سفيره في إثيوبيا للتشاور بعد رفض أديس أبابا وساطة الخرطوم في أزمة إقليم تجراي.

ويخوض الجيش الإثيوبي معارك ضد جبهة تحرير تجراي المتمردة وسط أنباء عن أوضاع إنسانية صعبة في الإقليم المحازي للحدود مع السودان.

والعلاقة بين الخرطوم وأديس أبابا متوترة أصلا على خلفية أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويخشى السودان من تأثيراته السلبية.

كما تعارض إثيوبيا نشر السودان قواته المسلحة في منطقة حدودية تقول أديس أبابا أنها متنازع عليها.