الأمم المتحدة تعلن دعمها للمتضررين من الزلزال في هايتي

وجدد خلال البيان دعم الأمم المتحدة، للجهود التي تبذلها الحكومة في هايتي لمساعدة المتضررين من الزلزال والاستجابة الطارئة لاحتياجاتهم.

أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن حزنه إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح والإصابات الناجمة عن الزلزال الكبير الذي ضرب الجزء الجنوبي من هايتي أمس.

محمد يوسف

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