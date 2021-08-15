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الأمم المتحدة تعلن دعمها للمتضررين من الزلزال في هايتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

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أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن حزنه إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح والإصابات الناجمة عن الزلزال الكبير الذي ضرب الجزء الجنوبي من هايتي أمس.

 

وأوضح إستيفان دوغريك المتحدث الرسمي للأمم المتحدة أن الأمين العام يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ولحكومة هايتي وشعبها.

 

وجدد خلال البيان دعم الأمم المتحدة، للجهود التي تبذلها الحكومة في هايتي لمساعدة المتضررين من الزلزال والاستجابة الطارئة لاحتياجاتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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