الداخلية العراقية تعتقل 7 دواعش

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وأوضح البيان أن جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية تمكن من اعتقال سبعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات توقيف وفق قانون الإرهاب، لوجود معلومات تفيد بكونهم من العناصر القيادية الخطرة في داعش.
وأضاف البيان أن المعتقلين اعترفوا بأنهم عملوا مع داعش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون.
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