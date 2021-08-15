5 آلاف جريمة حوثية في البيضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني القوى السياسية وكل اليمنيين لأخذ الدروس والعبر من التجربة الأفغانية، وتجنب السيناريو والمصير القاتم الذي وصلت إليه، وتغليب المصلحة الوطنية وطي صفحة الماضي ونبذ كل الخلافات والحسابات السياسية، وتوحيد صفوفهم خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي‏ رئيس الجمهورية.

وناشد اليمنيين بمختلف مكوناتهم وأطيافهم بعدم إضاعة الوقت، وحشد كل الطاقات والإمكانات خلف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومين من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وأشار إلى أن ما يحدث في أفغانستان من تساقط للمدن والأقاليم بيد حركة طالبان، نتيجة طبيعية لحالة الانقسام والخلافات بين القوى السياسية والاجتماعية الأفغانية، وعدم رص الصفوف وتوحيد الجهود تحت إطار القيادة الرسمية، وتفويت الإجماع الدولي في دعم الحكومة والشعب الأفغاني لحسم المعركة منذ عام 2001‏م.

وتساءل معمر الإرياني وفقا لتصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هل سيطرة طالبان على الخريطة الأفغانية هي نهاية المطاف، أم إيذان بانهيار الدولة وانجراف البلد في دوامة جديدة من الدم والحرب الأهلية وتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام الديمقراطية والحريات، والعزلة الدولية، وتحولها إلى بؤرة للإرهاب ومنطلق لتهديد الأمن والسلم الدوليين.

من جهة أخرى، كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة رايتس رادار ارتكاب الحوثيين أكثر من خمسة آلاف انتهاك ضد المدنيين والأعيان المدنية في محافظة البيضاء (وسط اليمن) منذ انقلاب الجماعة حتى نهاية العام الماضي 2020.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها المعنون «اليمن.. البيضاء، الانتقام المرعب»، إن فريقها الميداني رصد 5559 انتهاكا في المحافظة خلال الفترة تورط فيها عدد من الأطراف، وارتكب الحوثيون منها 5143 انتهاكا.

إلى ذلك احتجزت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، 13 قاطرة غاز في مداخل العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها ومنعت تفريغها بغرض الابتزاز والاستحواذ عليها، بعد أن ارتفعت قيمة الأسطوانة سعة 20 لترا إلى قرابة 15 ألف ريال يمني.

وأكدت المصادر أن قيادات الميليشيات تعمد، بصورة دائمة، للاستحواذ على مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية وضخها إلى السوق السوداء بأسعار مضاعفة. وشنت الميليشيات الحوثية قصفا مدفعيا على مناطق سكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة مما أدى إلى تدمير أحد المنازل.

ميدانيا أحبطت قوات الجيش اليمني عدة هجمات وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية في أطراف محافظة مأرب، شمال شرق البلاد. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن مدفعية الجيش استهدفت تحركات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهتي الكسارة ومحزام ماس وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.

أرقام تقرير الانتقام المرعب:







5559 انتهاكا في محافظة البيضاء.



5143 انتهاكا ارتكبها الحوثيون.



547 قتيلا بأيدي جماعة الحوثي.



2157 حالة اختطاف.



112 حالة اختطاف قسري.



122 حالة تعذيب.



1672 ضررا بالممتلكات العامة والخاصة.



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