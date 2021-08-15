أول تصريحات للرئيس الأفغاني أشرف غني عقب هروبه من أفغانستان عقب دخول طالبان

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه غادر أفغانستان حقنا للدماء، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن طالبان كان لديها الاستعداد لمهاجمة كابل بشكل دموي، موضحا أن معظم المواطنين الأفغان قلقون على مستقبلهم.

وتابع الرئيس الأفغاني أشرف غني: "طالبان مجددا أمام اختبار تاريخي، طالبان فرضت سلطتها بقوة السلاح".

وكان أحد المسئولين الأفغان، قد أكد، أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد إلى طاجيكستان، بعد وصول طالبان لمشارف كابول، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، أكد انتظارهم لانتقال سلمى للسلطة في أسرع وقت ممكن، وسط حالة من الترقب حول ما يحدث في أفغانستان، حيث تتقدم حركة طالبان بسرعة لا تظهر أي علامات على التراجع أو التباطؤ ولا تجد ما يعرقل سيطرتها على عواصم المقاطعات والأقاليم بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد تاركة أعداد لا تذكر لحماية سفارتها والمطار.