انفجار صهريج وقود في لبنان.. مالك خزان الوقود المنفجر يكشف سبب الكارثة  في أول فيديو له



الشارقة - اميمة ياسر - استيقظ اللبنانيون على خبر حادثة انفجار صهريج وقود في بلدة التليل في عكار شمالي لبنان اليوم الأحد.

توفي على أثر الانفجار أكثر من 20 شخصا وجُرح ما يقارب 80.

وتناقل ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمواطن "ج.ا" وهو صاحب الأرض التي انفجرت بداخلها خزانات تحتوي على مادة البنزين في بلدة التليل بمحافظة عكار بلبنان .

وعرض موقع "لبنان 24 " الفيديو ، الذى سرد فيه جورج رشيد تفاصيل الحادث، الذى أدى إلى الكارثة الدموية، سارداً ما حصل فى الأرض أثناء قيام المواطنين بتعبئة البنزين، قائلا إنه وجد قوة من الجيش جاءت إلى الأرض، لسحب الوقود الموجود فى الخزان وتبقى به جزء، وأثناء ذلك تدافع الناس على مكان الخزان لسحب الوقود المتبقى، وتطور الأمر لاشتباكات، وفى هذه الأثناء أسقط أحدهم سيجارة فى الخزان ما تسبب فى اندلاع الحريق.

يشار إلى أن جورج رشيد تم توقيفه من قبل الجيش اللبنانى ظهر اليوم الأحد.