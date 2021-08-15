شكرا لقرائتكم خبر عن كيف دعمت الدولة المصدرين فى سداد كافة المستحقات خلال جائحة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، الجهود المبذولة من قبل الدولة لدعم القطاعات المختلفة فى ظل فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وكيفية التعامل المالى والاقتصادى مع الجائحة ومساندة القطاعات المتضررة، وذلك فى ضوء تحليلها لبيان وزارة المالية عن موازنة العام المالى الجارى 2021/2022.

وفى هذا الصدد، نلقى الضوء على المبادرات التى تهدف لسداد كافة المستحقات للمصدرين بأكثر من شكل يتناسب مع متطلبات جميع الشركات - وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:

1- مبادرتی سداد 30% من مستحقات المصدرين وسداد كافة مستحقات صغار المصدرين ( سداد المستحقات 30/6/2019 ) وتعتبر تلك المبادرتين من أكثر المبادرات التى استفاد منها أكبر عدد من الشركات حيث أن مبادرة 30%% تتطبق على كل الشركات ومبادرة صغار المصدرين تنطبق على المصدرين الذين لهم مستحقات لدى الصندوق 5 مليون جنيه مصرى فأقل واستفادت من تلك المبادرتين خلال الفترة من 1/10/2019 حتى 40/9/2020 حوالی 2350 شركة بإجمالى بلغ حوالى 3.99 مليار جنيه مصری.

2- مبادرة المقاصة مع مستحقات مصلحة الضرائب المصرية ومصلحتى الضرائب العقارية والجمارك المصرية ( سداد المستحقات حتى 30/6/2019، وتعتبر تلك المبادرة تلبية لطلبات الشركات المصدرة حيث أن هناك كثير من الشركات لديها تعثر مالى فى سداد المديونيات الضريبية أو الجمركية المستحقة عليهم لصالح مصالح وزارة المالية الإيرادية مع وجود مستحقات الهم لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد استفادت من تلك المبادرة حوالى 400 شركة بإجمالى تسويات تمت بقيمة 1.5 مليار جنيه مصری.

3- مبادرة إجراء مقاصة بين مستحقات المصدرين وقيمت أقساط الأراضى الصناعية المستحقة عليهم. -

4- مبادرة الاستثمار والمتمثلة فى سداد مستحقات المصدرين مقابل إجراء مزيد من التوسعات الاستثمارية ( سداد المستحقات حتى 30/6/2019، وتلك المبادرة استفاد منها عدد من الشركات التى لديها توسعات استثمارية حيث هدفت المبادرة إلى حصول الشركات على كامل مستحقاتها على خمس دفعات خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات واستفادت من هذه المبادرة عدد 153 شركة بإجمالى بلغ حوالى 2.64مليار جنيه مصرى.

5- مبادرة السداد النقدى الفورى لنحو 85% من مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات سداد المستحقات حتى 30/6/2020 وتعتبر هذه المبادرة من أهم وأكبر المبادرات التى أعدتها ونظمتها وزارة المالية وتم تنفيذها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2020 حيث اشترك بهذه المبادرة عدد 1580 شركة وتم الصرف خلال ثلاثة مواعيد للصرف فى 30 نوفمبر 2020 و15 ديمسبر 2020 و30 ديسمبر لعدد 1069 شركة بإجمالى 12.1 مليار جنيه مصرى، ليصبح إجمالى ما تم سداده للمصدرين خلال الفترة من 1/10/2019 تاريخ بدء وزارة المالية إعداد وتنسيق وتنظيم مبادرات دعم الصادرات حتى 30/12/2020 ما يقرب من 21 مليار جنيه مصرى ويزيد عن نحو 25 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.