أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية الأزهرية وعدم إجراء اختبارات قبول لطلاب الجامعات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم الأحد، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم ، والتي جاءت كالتالي:

-79222 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

- ننشر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2020 – 2021

- بالرقم القومي.. اعرف نتيجة التحويل بين المدارس في محافظة القاهرة

- "الأعلى للجامعات الخاصة" يؤكد عدم إجراء اختبارات قبول للطلاب

- نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. موعد تلقي التظلمات على النتيجة

- وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 51 %