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شكري يعرب لنظيره الجزائري عن تعازي مصر في ضحايا الحرائق

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محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، نقل خلاله مُجددًا تعازي جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، وذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت مؤخرًا بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة العديد من الأشقاء الجزائريين.

صرح بذلك المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ .

كما أكد الوزير شكري لنظيره الجزائري على تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة، ووقوفها معها في هذا المُصاب الأليم، مُتمنيًا الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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