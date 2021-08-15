"بي بي سي": أنباء عن تشكيل حكومة جديدة بقيادة طالبان خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الأحد، بأن هناك أنباء عن تشكيل حكومة جديدة بقيادة طالبان في الساعات المقبلة.

ويستعد الملا عبد الغني بردار، زعيم طالبان، للوصول إلى أفغانستان، بحسب مسؤول في الدوحة.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية بالإنابة عبد الستار ميرزاكوال في خطاب متلفز إن الانتقال السلمي سيحدث لكن لم يتم تأكيد أي تفاصيل بعد.

ومن المرجح أن يتم تعيين علي أحمد جلالي، الأكاديمي المقيم في الولايات المتحدة ووزير الداخلية الأفغاني السابق، لرئاسة إدارة مؤقتة في كابول.

لكن لم يتضح بعد فيما إذا كانت طالبان قد أعطت موافقتها النهائية على تعيين جلالي، لكن يُنظر إليه على أنه مرشح حل وسط يحتمل أن يكون مقبولا للإشراف على انتقال السلطة.

وأجرى الرئيس أشرف غني، الذي قال يوم السبت إنه يجري مشاورات عاجلة مع القادة المحليين والشركاء الدوليين بشأن الوضع، محادثات طارئة مع الممثل الأميركي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد وكبار مسؤولي حلف الناتو.