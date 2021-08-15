هل سلمت أمريكا السلطة لطالبان

وعدت واشنطن إبان اجتياحها أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر بالقضاء على حركة طالبان، التي ارتبطت بشكل فعلي بتنظيم القاعدة الإرهابي، وبناء حياة كريمة وعهد جديد للأفغان، إلا أن هذا الوعد لم ينفذ وعادت طالبان إلى المشهد بقوة، واستغلت الانسحاب الأمريكي لإحكام قبضتها على البلاد، في حين تشير كل الأحداث المتتالية إلى أن أمريكا سلمت السلطة إلى طالبان بعد أن انتزعتها منها عنوة قبل 20 عاما. طريق طالبان إلى كابول في 10 أيام - استيلاؤها على مديريتي أسمار وشلطن في ولاية كونر. - السيطرة على مديرية خيركوت في ولاية بكتيكا شرق البلاد. - إحكام القبضة على ولاية بدخشان ومدينة غرديز مركز ولاية بكتيا، واستيلاؤها على السجن المركزي هناك. - الاستيلاء على مدينة أسد آباد مركز ولاية كونر، ثم مدينة غرديز مركز ولاية بكتيا بالكامل. - السيطرة على مديرية شيرزاد في ولاية ننكرهار. - الوصول إلى كابول والدخول إليها والمطالبة بتسليم كامل السلطة. - سقوط مدينة ميمنة بالكامل ثم سقوط مزار شريف. - سقوط ولاية زابل ثم الزحف نحو قندهار والسيطرة عليها. - الوصول إلى كابول والدخول إليها.



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