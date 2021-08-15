بدء إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب من كابول

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بدأت الدول، اليوم الأحد، إجلاء رعاياها من الدبلوماسيين والمدنيين من أفغانستان بعد دخول حرطة طالبان إلى العاصمة كابول.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن المملكة "أجلت أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة".

وأكدت وزارة الخارجية السعودية "تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابول، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية"، بحسب الوكالة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن "مئات" من موظفي السفارة الأميركية تم إجلاؤهم من أفغانستان.

بدورها، أعلنت الخارجية الفرنسية أنها ارسلت تعزيزات عسكرية لتسهيل إجلاء الرعايا الفرنسيين من أفغانستان بعدما نقلت سفارتها إلى مطار كابول.

ولفت قصر الإليزيه إلى أنّ الرئيس ايمانويل ماكرون يتابع "الوضع ساعة بساعة".

وغادر الرئيس أشرف غني أفغانستان، اليوم الأحد.

وقالت باريس إنّ "السفارة ومركز الأزمات والمساندة" في وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية "على اتصال بالفرنسيين الذين أبلغوا عن أنفسهم".

وأوضحت أن "عمليات الإجلاء المنهجية للفرنسيين جارية منذ أسابيع"، مضيفة أنه تم استئجار رحلة خاصة في 16 يوليو.

بدوره، قال الاليزيه إنّ "الأولوية الفورية والملحة في الساعات المقبلة (هي في) توفير أمن الفرنسيين وكذلك الموظفين، الفرنسيون منهم والأفغان".

وأعلن وزير الخارجية الألماني أن بلاده بدأت، مساء اليوم، عملية إجلاء أفراد طاقمها الدبلوماسي من سفارتها في كابول والموجودين حاليا في مطار العاصمة الأفغانية.

وقال هايكو ماس، في مؤتمر صحفي في برلين، إن "طائرات تابعة للجيش الألماني ستغادر هذا المساء" ألمانيا "للمساعدة في عملية الاجلاء في الأيام المقبلة"، موضحا أن هذه العملية ستجري "أولا من كابول نحو بلد مجاور" قبل "انتقال لاحق إلى ألمانيا".

وأغلقت كندا مؤقتا سفارتها في كابول وأجلت الموظفين فيها. وقالت "تبقى أولويتنا على الدوام في أوضاع كهذه ضمان سلامة أفراد الطواقم الكندية. وهم في طريقهم الآن بأمان إلى كندا".

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أن وصول طالبان إلى كابول يجعل "حماية" موظفيه الأفغان "أمرا أكثر إلحاحا".

وقال متحدث باسم الاتحاد "الوضع طارئ جدا، نتعامل معه بجدية كبيرة ونواصل العمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لبلورة حلول سريعة بالنسبة إليهم (الموظفون الأفغان) وإلى سلامتهم. نحن على اتصال وثيق (...) بالدول الأعضاء لتأمين أكبر قدر من الفرص ليتمكن موظفونا المحليون (...) من الانتقال إلى مكان آمن".