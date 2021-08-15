الرئيس الأفغاني “أشرف غني”.. “طالبان انتصرت”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 59 دقيقة

أعلن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، أنه غادر البلاد لتجنب إراقة الدماء مع دخول حركة طالبان القصر الرئاسي في العاصمة كابول.

وأضاف غني في منشور على فيسبوك أنه غادر لتجنب حدوث اشتباكات مع طالبان كانت ستعرض حياة الملايين من سكان كابول للخطر، وتابع من دون الكشف عن مكان تواجده، قائلا: “طالبان انتصرت”.

ولام نائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله، الذي يرأس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، غني على الوضع الذي وصلت إليه أفغانستان، ووصفه في مقطع مصور نشره عبر “فيسبوك”، بـ”الرئيس السابق”.

وقال عبدالله، “الرئيس الأفغاني السابق غادر البلاد تاركاً الشعب في هذا الوضع”. وأضاف، “نترك الحكم لله والشعب”. ولم يشر إلى وجهة غني، إلا أن وسيلة الإعلام الأفغانية “تولو” ذكرت أنه في طريقه إلى طاجيكستان.

يشار إلى أن وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار ميرزا كوال كان قد صرّح في رسالة عبر مقطع فيديو، أنه “لا ينبغي على الأفغان أن يقلقوا… لن يحصل هجوم على مدينة (كابول). وسيجري انتقال سلمي للسلطة إلى حكومة انتقالية”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية قولها إنه تم اختيار علي أحمد جلالي، الأكاديمي المقيم في أميلاكا ووزير الداخلية السابق، لرئاسة حكومة مؤقتة في أفغانستان.

وقال فوزي كوفي، مفاوض حكومي أفغاني، إن وفداً تابعاً للحكومة الأفغانية ويضم المسؤول البارز عبد الله عبد الله، سيتوجه إلى قطر اليوم الأحد للقاء ممثلين عن حركة “طالبان”.