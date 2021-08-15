واشنطن قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2021 8:35 مساءً

نقلت قناة “سي ان ان” التلفزيونية عن مصادر عسكرية ودبلوماسية، أن الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان.

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل، مشيرة فقط إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق في وقت سابق على إرسال أول مجموعة من القوات الأمريكية إلى أفغانستان، لتكون مهمتها إجلاء موظفي السفارة والمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان.

كما أشارت إلى أن الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية التي أرسلت التعزيزات من قوامها إلى أفغانستان، وصل إلى منطقة الخليج يوم الأحد لإدارة الوضع.