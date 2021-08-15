أسوشيتيد برس نقلا عن قيادي بطالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2021 8:29 مساءً

قال مسؤول في طالبان لوكالة “اسوشييتد برس” إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول.

وكان هذا هو اسم الدولة في ظل حكومة طالبان التي أطاحت بها القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقالت الوكالة إن المسؤول الطالباني تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام.

ودخلت حركة طالبان العاصمة كابول في وقت سابق اليوم وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى بيد مقاتلي الحركة.

وغادر الرئيس أشرف غني البلاد حيث أشارت تقارير إلى أنه انتقل بشكل مؤقت إلى طاجيكستان ومنها ينوي الانتقال لبلد آخر.