عاجل.. بريطانيا تدعو لعدم الاعتراف بحكومة طالبان

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد إنه لا ينبغي لأحد الاعتراف المتبادل بحكومة في أفغانستان من صنع طالبان، مضيفاً أن من الواضح أنه ستكون هناك إدارة جديدة في البلاد قريباً جداً.



وأضاف في مقابلة "لا نريد أن يعترف أي أحد على الصعيد الثنائي بطالبان".

وأضاف "نريد موقفا موحدا بين الجميع بقدر المستطاع".

يأتي ذلك، في وقت قالت فيه شركة الخطوط الجوية البريطانية إن طياريها لا يستخدمون الآن المجال الجوي الأفغاني بعد دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة كابول.

وذكرت مصادر في وقت سابق أن الرئيس أشرف غني غادر العاصمة كابول إلى طاجيكستان، بعد دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابل.