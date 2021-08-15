شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان.. فوضى في مطار «كابول» عقب سيطرة طالبان على القصر الرئاسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
نشرت قناة ” الإخبارية” مقطع فيديو يظهر انتشار حالة من الفوضى في مطار العاصمة الأفغانية “كابول” مع استمرار عمليات الإجلاء بعد سيطرة طالبان على البلاد.
وفرضت حركة طالبان نفوذها على معظم ولايات أفغانستان ، قبل أن تعلن سيطرتها على 11 منطقة في العاصمة كابول من أصل 15 منطقة.
وجاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني عن مغادرته للبلاد، وتوجهه إلى طاجكستان ، مما أتاح الفرصة لمقاتلي طالبان بدخول القصر الرئاسى فى كابول، حيث دعت الحركة قواتها لاقتحام العاصمة والدخول إلى المناطق التي خرجت عن سيطرة القوات الأفغانية .
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