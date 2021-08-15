شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 36 شخص في قضية سحل وقتل شاب جزائري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤول في الشرطة الجزائرية اليوم الأحد، عن اعتقال 36 شخصا في قضية سحل وقتل الشاب جمال بن اسماعيل، الأربعاء الماضي، للاشتباه في تورطه بحرق غابات بولاية تيزي وزو، التي تقع على مسافة 100 كيلومتر شرقي الجزائر.

وقال محمد شاقور مراقب الشرطة، في مؤتمر صحفي إن من بين المعتقلين واحدا كان بصدد الهروب إلى المغرب، و3 نساء بينهن واحدة كانت تنادي بقطع رأس الضحية بعد ذبحه.

وأوضح نفس المسؤول أن التحقيقات جارية لاعتقال كافة الأشخاص المتورطين بطريقة أو بأخرى في هذه الجريمة البشعة.

كما برر عدم استخدام الشرطة لطلقات رصاص تحذيرية لتخليص الضحية من المعتدين، بأن ذلك لم يكن ممكنا وذلك تفاديا لانزلاق خطير محتمل بالنظر للحشد الكبير الذي تجمع بمكان الجريمة، مشيدا بموقف عناصر الشرطة الذين تحلوا بأعلى درجات ضبط النفس.

وأشار إلى أن الضحية عندما اشتبه من قبل أشخاص حول اضرام النيران، حاول الاحتماء بدورية للشرطة التي اقتادته لمقر أمن الدائرة حيث تجمع حشد كبير من الأشخاص. وتم عرض خلال المؤتمر الصحفي اعترافات مصورة لبعض المشتبه بهم بينهم أستاذ في الشريعة التقط صورة سيلفي مع جثة الضحية.