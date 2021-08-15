باستثمار جديد.. مصر تعزز تواجدها في سوق الهيدروجين الأخضر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وقعت شركتان مصرية وألمانية،مذكرة تفاهم بخصوص مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر .



وقالت شركة طاقة للكهرباء، التابعة لمجموعة طاقة عربية، بموجب مذكرة التفاهم مع مان إنيرجي سوليوشنزس ،سيتم إعداد دراسة جدوى على مدار الأشهر الستة المقبلة فيما يخص استخدام حلول التحليل الكهربائي في محطات توليد وقود الهيدروجين.

ويأتي الإنتاج المرتقب للهيدروجين الأخضر في مصر في سياق الاهتمام الدولي المتزايد بالوقود البديل، وذلك من أجل تقليل الأثر البيئي وإبطاء التغير المناخي. يصير ذلك قابلًا للتحقيق من خلال تمكين مصر من توليد واستخدام الهيدروجين الناتج عن الطاقة المتجددة، بدلاً عن الوقود الأحفوري.

وقال المهندس سامي عبد القادر العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء في بيان، هذه الخطوة تهدف إلى توليد وزيادة استخدام الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأضاف “ نعتزم دعم جهود وزارة البيئة من أجل خفض الانبعاثات الضارة، كما نأمل جميعًا أن نساهم في خلق مستقبل أفضل خالي من التلوث الكربوني"

من جانبه قال غسان صعب، الرئيس الإقليمي لقطاع الطاقة بشركة مان إنيرجي سوليوشنز: “نعتز بهذا المشروع المثير للاهتمام بالشراكة مع كيان رائد مثل طاقة للكهرباء

وأشار إلى تطلع شركته للحصول على فرصة لاستعراض خبراتها في عملية معالجة الهيدروجين بأكملها. ونتطلع أيضًا للعمل جنبًا إلى جنب مع طاقة للكهرباء، من أجل إيجاد أفضل الحلول التي ستعزز مكانتها في أحد أهم الأسواق التي ترسم معالم المستقبل.”

وتقوم طاقة للكهرباء بإدارة و تشغيل محطة طاقة شمسية ضمن إحدى كبرى مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة، وهي محطة بنبان للطاقة الشمسية بمدينة أسوان؛ حيث قامت الشركة بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 65 ميجاوات بإجمالي استثمارات 72 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، توفر طاقة للكهرباء حلولاً لبناء وتشغيل محطات خاصة/ ووحدات بقدرات منخفضة لتوليد الطاقة الكهربائية، لا سيما في المناطق الواقعة خارج نطاق الشبكة القومية.

وقبل أيام ،وقعت مصر على اتفاق مع شركة "إيني الإيطالية" من أجل تقييم جدوى إنتاج الهيدروجين في مصر..

ووفق بيان من مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني"، فقد وقع عملاق النفط اتفاقا مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المملوكتين للدولة المصرية.

ومن المقرر أن تجري الأطراق الثلاثة دراسة في مشروعات مشتركة لإنتاج كل من الهيدروجين الأخضر، باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأزرق، من خلال تخزين ثاني أكسيد الكربون.

وقد خطت مصر أولى خطواتها نحو توطين صناعة الهيدروجين؛ حين شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 4 مارس/ آذار الماضي، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارات الكهرباء والبترول والقوات البحرية مع شركة “ديمي” البلجيكية للبدء في الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.