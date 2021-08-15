الملك عبد الله الثاني يبحث عملية السلام مع الرئيس الفلسطيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله في عمان الأحد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عملية السلام والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.



وقال البيان ان الملك عبد الله بحث خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية في عمان الأحد، "المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للدفع بعملية السلام قدماً".

وجدد الملك التأكيد على "موقف الأردن الداعم والمساند لحقوق الأشقاء الفلسطينيين العادلة والمشروعة".

واكد "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يمكن الأشقاء الفلسطينيين من قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

كما جدد "التأكيد على مواصلة المملكة تأدية دورها التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيها".

من جهته، ثمن الرئيس عباس "مواقف الملك الداعمة للشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى "أهمية زيارة الملك الأخيرة إلى واشنطن، والتي ركزت على مركزية القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل"، وفق المصدر نفسه.

واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن العاهل الأردني في البيت الأبيض في 20 يوليو (تموز) الماضي.