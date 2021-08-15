الكويت تدين استمرار محاولات الحوثيين تهديد أمن السعودية

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن السعودية عبر استهداف مدينة نجران بصاروخ باليستي.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي الأحد أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.