رجل دين عراقي يهاجم الموالين لإيران ويصفهم بـ"الخونة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم رجل دين عراقي، الأحد، تدخل إيران في بلاده- من دون أن يسميها-، واصفا الموالين لها من العراقيين بـ"الخائن".

وأثارت تصريحات الداعية حميد الياسري، أحد ممثلي آية الله علي السيستاني في العراق، والتي تعد الأولى من نوعها، غضب مليشيات موالية لطهران في العراق.

وقال الياسري، في كلمة ألقاها في مدينة الرميثة ثاني أكبر مدن محافظة السماوة في جنوب العراق: "من الإمام الحسين تعلمنا أن من يوالي غير الوطن خيانة ودجل عظيم وخداع كبير".

وأضاف الياسري، وهو آمر لواء ما يسمى بـ"أنصار المرجعية"، قائلا، طبقا لوكالة الأنباء الفرنسية : "إن يأتينا الصوت والتوجيه والإرشاد من خلف الحدود، فنحن نرفض هذه الانتماءات والولاءات ونعلن بأعلى أصواتنا، بلا خوف وبلا تردد أن من يوالي غير الوطن فهو خائن".

وألمح الياسري إلى أن الموالين لغير العراق يقفون خلف قتل المتظاهرين الذين طالبوا بحقوقهم في إشارة إلى 600 قتيل سقطوا في مظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وتابع قائلا: "أعلم أن الكلام يجرح، أعلم أن هذه الكلمات صرخات رصاصات سوف تضرب صدور المتخاذلين والخائنين والمتقاعسين، والذين باعوا ولاءهم إلى ما خلف الحدود".

ونبّه قائلا :"أعلم أن هناك من يكتب ويسجل ويبعثر هذه الكلمات لأسياده وأسياده يبعثونها لأسيادهم خارج الحدود وسوف يفتي المفتي خارج الحدود بقتلي وقتلكم، بتهمة أننا نزعزع الولاءات الورقية الزائفة الزائلة في يوم من الأيام".

واتهم خبراء ومتخصصون في الشأن العراق، إيران بتبديد أحلام العراقيين في العيش بسلام، وبسط نفوذها السياسي والعسكري، والتغلغل في مختلف أجهزة البلاد، والتنكيل بكل من يحاول الوقوف أمام هذا النفوذ.

الخبراء ، شددوا على أن نظام طهران خطط لإسقاط المدن الرئيسية بيد الجماعات الإرهابية، واستغل كورونا للقضاء على المظاهرات التي انطلقت في العراق رفضا لنفوذها.