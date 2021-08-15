عاجل.. ولي عهد ابوظبي يتسلم دعوة للمشاركة في قمة دول جوار العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية دعوة للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي.



ومن المقرر عقد قمة دول الجوار العراقي نهاية شهر أغسطس/آب الجاري في العاصمة العراقية بغداد.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد في قصر الشاطئ، الدكتور علي عبد الأمير علاوي وزير المالية العراقي الذي سلم الدعوة من من الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراقي.

ونقل الوزير العراقي إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات الكاظمي، فيما حمله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى رئيس الوزراء العراقي وتمنياته أن يحقق الشعب العراقي الشقيق تطلعاته إلى الاستقرار والأمان والازدهار.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير المالية العراقي خلال اللقاء العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.