العراق.. 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق الأحد أنه تم تسجيل 66حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 19 ألفاً و672 حالة وفاة.



وأوضح تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 7011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و775 ألفاً و 764 إصابة جديدة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 9379 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و 596 ألفاً و50 حالة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 34 ألفاً و 273 فحصاً مخبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعو للفحص المخبري إلى 13 مليوناً و 746 ألفاً و 332.

وأوضح تقرير وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليونين و558 ألفاً و730 شخصاً.