شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 2831 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 2831 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1368 شخصًا، وتسجيل 35 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1195 إصابات و372 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 25 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 281 ألفًا و930 شخصًا، بينهم 72 ألفًا و550 حالة نشطة، ووفاة 3904 أشخاص.