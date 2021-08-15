القبض على 46 متهما في حرائق الجزائر

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وأضافت الصحيفة «إن مصالح الأمن شرعت في البحث عن 12 شخصا آخرين شملتهم التحريات المتعلقة بالجريمة وظهروا في الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وأمرت نيابة الجمهورية بالجزائر مؤخرا الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات قتل مواطن عن طريق الحرق من قبل مجموعة من الشباب في ولاية تيزي وزو، الولاية الأكثر تضررا من حرائق الغابات، وذلك لاعتقادهم تورطه في افتعال حرائق.
وبعد ساعات قليلة من انتشار فيديو الشاب، ردت مجموعة من الأشخاص من مدينة مليانة بولاية المدية، وهي الولاية التي ينتمي إليها الشاب المقتول، مؤكدين أن الذي تم حرقه هو ابن مدينتهم وأنه فنان موسيقي انتقل للمنطقة المتضررة لتقديم المساعدة للأهالي في إخماد النار، محملا بالعتاد.
ويطالب الرأي العام السلطات بالقصاص لكل من أسهم في العملية التي وصفوها بـ «الوحشية».
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 46 متهما
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