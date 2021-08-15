شكرا لقرائتكم خبر القبض على 46 متهما في حرائق الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة الوطن الجزائرية، الناطقة باللغة الفرنسية، اعتقال 46 شخصا بشبهة التورط في تصفية شاب اعتقدوا أنه شارك في إشعال حرائق.

وأضافت الصحيفة «إن مصالح الأمن شرعت في البحث عن 12 شخصا آخرين شملتهم التحريات المتعلقة بالجريمة وظهروا في الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وأمرت نيابة الجمهورية بالجزائر مؤخرا الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات قتل مواطن عن طريق الحرق من قبل مجموعة من الشباب في ولاية تيزي وزو، الولاية الأكثر تضررا من حرائق الغابات، وذلك لاعتقادهم تورطه في افتعال حرائق.

وبعد ساعات قليلة من انتشار فيديو الشاب، ردت مجموعة من الأشخاص من مدينة مليانة بولاية المدية، وهي الولاية التي ينتمي إليها الشاب المقتول، مؤكدين أن الذي تم حرقه هو ابن مدينتهم وأنه فنان موسيقي انتقل للمنطقة المتضررة لتقديم المساعدة للأهالي في إخماد النار، محملا بالعتاد.

ويطالب الرأي العام السلطات بالقصاص لكل من أسهم في العملية التي وصفوها بـ «الوحشية».